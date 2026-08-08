MLB: Eugenio Suárez rompe sequía ofensiva con soberbio cuadrangular

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Eugenio Suárez vivió una jornada verdaderamente inolvidable este viernes con el uniforme de los Rojos de Cincinnati. El infielder venezolano decidió celebrar una importante marca personal haciendo lo que mejor sabe hacer: castigar la esférica. Su histórico encuentro quedó enmarcado por un espectacular cuadrangular frente a los Nacionales de Washington.

Un bambinazo de poder absoluto

El momento cumbre de la noche llegó cuando el criollo midió un envío del lanzador derecho Cade Cavalli. Suárez hizo un contacto perfecto, despachando la pelota a una impresionante velocidad de salida de 104.1 millas por hora. El soberbio batazo alcanzó una asombrosa distancia de 422 pies, perdiéndose rápidamente en las gradas del estadio.

Este enorme vuelacercas sirvió para sacudirse una pequeña sequía ofensiva que arrastraba en las últimas semanas. El experimentado toletero no conectaba un batazo de vuelta entera desde el pasado 24 de julio contra los Cardenales.

Escalando en la historia de la franquicia

Gracias a esta demostración de fuerza, el representante vinotinto llegó a 204 cuadrangulares vistiendo la camiseta de Cincinnati. Esta tremenda cifra le permite adueñarse en solitario del décimo puesto histórico de máximos jonroneros de la prestigiosa organización.

Fue un batazo monumental que no solo sumó una carrera en la pizarra, sino que agrandó su leyenda. Cada vez que Suárez hace swing con esa contundencia, sigue dejando una huella imborrable en el equipo escarlata.

Una cifra redonda de lealtad

El inolvidable estacazo se produjo en un escenario ideal: su juego número 1.000 defendiendo los colores de los Rojos. Con esto, se convirtió en apenas el jugador número 33 en la centenaria historia del club en alcanzar dicho millar.

Ahora, el poderoso bateador derecho tiene la mirada puesta en su próximo objetivo dentro de la franquicia. Se acerca peligrosamente a la marca de los 1.010 compromisos disputados que dejó el recordado receptor Ivey Wingo.

El despertar del madero vinotinto

Al finalizar el compromiso ante Washington, Suárez dejó un registro en la caja de bateo de 4-1. Su único, pero valioso imparable, fue precisamente ese cuadrangular que le permitió sumar una carrera anotada y una impulsada.

A pesar de estar experimentando una temporada un poco lenta con el madero, este batazo representa un gran envión anímico. Con este histórico jonrón, el venezolano acumula 15 bambinazos y 41 carreras remolcadas en lo que va de campaña.