El regreso más esperado: el as millonario de los Dodgers vuelve al montículo

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Los Angeles Dodgers recibieron excelentes noticias de cara a la recta final de la temporada. El mánager Dave Roberts confirmó este viernes el esperado regreso del lanzador zurdo Blake Snell. El estelar abridor saldrá finalmente de la lista de lesionados la próxima semana.

El fin de una larga espera

Según la información compartida por la periodista Sonja Chen de MLB.com, Snell reaparecerá el próximo martes. El experimentado serpentinero tomará la bola para abrir el importante duelo frente a los Reales de Kansas City. Esto marcará su primer encuentro competitivo desde el pasado 9 de mayo.

El dos veces ganador del premio Cy Young tuvo que someterse recientemente a una artroscopia de codo. Además, comenzó esta campaña 2026 lidiando con una preocupante fatiga en su hombro de lanzar. Por esta razón, el talentoso zurdo apenas ha podido registrar una apertura en todo el año.

Un lucrativo contrato opacado

Su paso por la organización californiana ha estado plagado de constantes obstáculos físicos. En noviembre de 2024, la gerencia angelina apostó fuertemente por él con un lucrativo acuerdo. Firmó un contrato de cinco años valorado en 182 millones de dólares para ser el as del equipo.

Lamentablemente, las continuas molestias físicas han mermado drásticamente su participación. Desde que estampó su firma con los californianos, Snell ha lanzado muy poco. Apenas ha logrado ser titular en doce compromisos de temporada regular a lo largo de este tiempo.

Una rotación temible en proceso

La inminente vuelta del zurdo acerca a la aclamada rotación de Los Ángeles a su máximo potencial. Sin embargo, la franquicia aún aguarda pacientemente por la recuperación de Shohei Ohtani y Tyler Glasnow. El objetivo de la directiva es unir todas estas piezas estelares antes de la postemporada.

Mientras esperan a sus compañeros en rehabilitación, el pitcheo abridor ha estado en muy buenas manos. El as Tarik Skubal y el japonés Yoshinobu Yamamoto han dado la cara por el equipo. Ambos han liderado exitosamente el cuerpo de lanzadores durante estos complicados meses de contingencia.

Dominio absoluto en su división

A pesar de las constantes bajas en su cuerpo de serpentineros, Los Ángeles no ha bajado el ritmo. Antes de la jornada de este viernes, los Dodgers mantenían un control total y absoluto de su división. Cuentan con una cómoda ventaja en la cima del Oeste de la Liga Nacional.

La novena dirigida por Roberts supera a sus más cercanos perseguidores por una diferencia de 8,5 juegos. Con la incorporación de Snell y el futuro regreso de otras figuras, el equipo luce prácticamente imbatible. Todo apunta a que serán los grandes favoritos para llevarse la Serie Mundial este año.