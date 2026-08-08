Sin Venezuela: el duro golpe que sacude a la Serie del Caribe Kids 2026

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La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó una triste noticia para el deporte. Venezuela no participará en la tercera edición de la Serie del Caribe Kids 2026. El esperado torneo está pautado para inaugurarse el próximo lunes 10 de agosto.

La sede será Nayarit, México, pero lamentablemente el diamante no contará con la presencia tricolor. En los próximos días, el organismo regional emitirá un comunicado explicando a fondo los detalles. Así se aclararán las razones exactas de esta dolorosa e inesperada ausencia.

Esfuerzos sobrehumanos sin recompensa

A pesar de no lograr el objetivo, la CBPC reconoció el arduo trabajo venezolano. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) agotó todas las vías posibles para participar. Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, lideró gestiones incansables junto a su directiva.

El Comisionado del Caribe dejó claro que la LVBP no tiene ninguna culpa de lo ocurrido. "Fui testigo del extraordinario compromiso; hicieron cuanto estuvo a su alcance", afirmó contundentemente. Además, agradecieron el enorme respaldo institucional brindado por las autoridades venezolanas.

Solidaridad con las jóvenes promesas

El aspecto más desgarrador de esta situación recae directamente sobre los pequeños peloteros. La Confederación expresó su profunda solidaridad con los niños, sus familias y el cuerpo técnico. Todos ellos invirtieron tiempo y mucha ilusión en prepararse para representar a su país.

Resulta doloroso saber que muchos de estos jóvenes ya habían iniciado sus trámites migratorios. Algunos incluso habían comenzado a movilizarse para cumplir el anhelado sueño caribeño. Lamentablemente, circunstancias totalmente ajenas a su voluntad frenaron este enorme esfuerzo deportivo.

El nuevo formato del torneo en Nayarit

Con la salida forzada de la novena venezolana, el evento infantil tuvo que reestructurarse. La justa caribeña en Nayarit se disputará finalmente con la participación de solo cinco equipos. El comité organizador publicará el nuevo calendario oficial oportunamente para ajustar los cruces.

República Dominicana saltará al terreno con la misión de defender su título de campeón vigente. A la delegación quisqueyana se sumarán las fuertes representaciones de Puerto Rico y Panamá. El grupo competitivo se completará con dos selecciones pertenecientes al país anfitrión, México.