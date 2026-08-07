MLB: Robert Suárez con la mira puesta en septiembre

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La incertidumbre rodea la recuperación del relevista venezolano Robert Suárez. El cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta ha tomado una postura tajante sobre su estado físico: no habrá prisa ni aceleración en sus plazos hasta que la molestia desaparezca por completo.

La prioridad del equipo es garantizar que el lanzador esté totalmente sano antes de autorizar cualquier avance significativo en su rutina de trabajo. Una recaída a estas alturas del calendario significaría el fin prematuro de su actuación en la presente campaña.

Precaución absoluta en el cuerpo técnico

Robert Suárez ingresó a la lista de lesionados a finales de junio debido a problemas en el antebrazo. Aunque comenzó a realizar pitcheos suaves justo después del receso del Juego de Estrellas, su evolución se ha estancado en ese punto. El diestro todavía experimenta ligeras molestias, lo que ha frenado la ejecución de ejercicios de mayor intensidad.

El mánager Walt Weiss explicó la postura de la organización ante los medios de comunicación, dejando claro que la cautela es la única ruta a seguir en este momento de la competencia.

Declaraciones de Walt Weiss sobre la salud del relevista

"La filosofía es que queremos que esté cien por ciento libre de dolor antes de comenzar a aumentar la carga nuevamente", afirmó Weiss al periodista Gabriel Burns del Atlanta Journal . El estratega enfatizó el riesgo que implicaría forzar el proceso en este tramo de la temporada.

"A estas alturas del año, simplemente no podemos permitirnos un retroceso. Si tuviera un contratiempo, su temporada probablemente habría terminado. Por eso nos estamos asegurando de que esté al cien por ciento cuando vuelva a subirse al montículo, para que pueda correr a toda velocidad hacia la línea de meta", agregó el piloto de la novena.

Un calendario apretado para el regreso

El último compromiso oficial en el que participó Suárez fue el 19 de junio. Desde esa fecha, el tiempo de inactividad ha acumulado más de un mes y medio fuera de acción, un factor que complica una reincorporación inmediata al primer equipo.

Debido al período prolongado en la lista de lesionados, el lanzador necesitará cumplir con una asignación de rehabilitación en las ligas menores antes de ser activado en el roster principal. Este proceso requerirá varias apariciones para ajustar sus lanzamientos y evaluar la respuesta de su brazo ante exigencias reales de juego.

Panorama estimado para su reaparición

El escenario más optimista proyectaba un retorno a finales de agosto. Sin embargo, la persistencia de las molestias apunta a que una fecha más realista se situaría en los primeros días de septiembre.