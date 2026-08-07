MLB: La joya venezolana de Washington que podría debutar pronto

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El lanzador derecho venezolano Luis Perales figura entre las opciones inmediatas para integrarse al cuerpo de pitcheo de los Nacionales de Washington en las Grandes Ligas. Un reporte del periodista Spencer Nusbaum para The Athletic indica que el diestro de 23 años está cerca de recibir su primera promoción a la Gran Carpa en el tramo final de la temporada regular, salvo un imprevisto de última hora.

Con los Nacionales fuera de la lucha por los puestos de comodín en la Liga Nacional, la organización orienta sus evaluaciones hacia el desarrollo de sus prospectos. La meta de la gerencia radica en probar a sus jóvenes abridores en el máximo nivel para proyectar la conformación del equipo de cara a las próximas campañas.

El resurgir de Luis Perales tras su recuperación

Perales llegó a la franquicia de la capital estadounidense durante la pausa invernal procedente de los Medias Rojas de Boston. Su inicio de contienda en 2026 presentó altibajos mientras completaba la fase final de rehabilitación de una cirugía Tommy John. Sin embargo, su rendimiento ha registrado un ascenso constante con la filial Triple A de las Red Wings de Rochester.

En sus últimos ocho inicios con las Red Wings, el diestro ha registrado una efectividad de 2.79, un WHIP de 1.29 y 41 ponches en 38.2 entradas de labor. A lo largo de la temporada en Triple A, acumula una marca general con efectividad de 3.76 y 81 abanicados en 88.2 episodios.

Recursos de nivel élite y aspectos por pulir

El repertorio de Perales destaca por su potencia y capacidad para generar fallos en los bateadores rivales. Su recta de cuatro costuras registra un promedio de velocidad de 98.5 millas por hora, mientras que su slider ostenta una tasa de abanicos fallidos del 42.2 por ciento durante este año.

Actualmente, Perales ocupa la décima posición entre los mejores prospectos del sistema de ligas menores de Washington, según las clasificaciones de MLB Pipeline.