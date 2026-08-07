MLB: ¡Explosivo! Ronald Acuña Jr. iguala legendaria marca jonronera de Barry Bonds

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Ronald Acuña Jr. volvió a hacer de las suyas con el madero y protagonizó uno de los batazos más curiosos de la jornada en las Grandes Ligas. El jardinero venezolano conectó un cuadrangular que encendió el ambiente en Atlanta y le permitió alcanzar las 10 conexiones de vuelta completa en la temporada 2026, reafirmando su impacto ofensivo desde que regresó a la alineación de los Bravos.

Aunque el tablazo en la parte baja del tercer inning se robó todas las miradas, ya que terminó conectando en la humanidad de uno de los jardineros de Miami Marlins para desaparecer del parque, el pelotero venezolano tuvo la oportunidad de conectar el segundo de la noche para consolidar la victoria contundente de la franquicia de Atlanta (11x2), que se ponen a solo dos juegos de igualar la marca marca de MLB, que está en manos de Milwaukee Brewers.

El segundo bambinazo del partido fue una soberbia conexión que se perdió a banda contraria, viajando a una velocidad de 97.3 millas por hora y recorriendo 337 pies de distancia. El jonrón fue el número 28 de por vida contra la organización de la Liga Nacional para afianzarse como los toleteros con más cuadrangulares ante el mencionado equipo.

Ronald Acuña Jr. iguala marca de Barry Bonds

Con esos cañonazos de vuelta entera, el de La Sabana empató con el legendario Barry Bonds (28) en el décima puesto entre los bateadores con más vuelacercas contra Miami en la historia de Las Mayores, de acuerdo con Baseball Referente. Acuña Jr. no solo quedó a dos bambinazos de llegar a 30 de por vida, sino de emparejarse en el listado con Chase Utley y el dominicano Sammy Sosa.

Si logra sostener este ritmo durante el resto de la temporada, el venezolano tendrá una oportunidad real de consolidarse como uno de los máximos jonroneros frente a los peces y cerrar de forma positiva su actuación en 2026, donde colecciona 11 cuadrangulares, 27 empujadas, 39 anotadas, 57 hits, 15 bases robadas, .358 en porcentaje de embasado (OBP), OPS de .794 y promedio de .244 en 63 duelos.