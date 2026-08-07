MLB: Ronald Acuña está oficialmente encendido con jornada de dos bambinazos

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Más allá de la lesión, Ronald Acuña Jr., no está teniendo una temporada 2026 destacada. Sin embargo, desde que regresó de su más reciente ausencia por molestias, viene recuperando su ritmo, al menos jonronero, y en la reciente jornada se fue para la calle en dos ocasiones.

La novena de los Bravos de Atlanta extendió su racha positiva tras vapulear el pitcheo de los Marlins de Miami 11 carreras por 3 y el "Abusador" fue la grúa de su organización.

La suerte juega a favor de Ronald Acuña Jr.

Parte de los bloopers más populares son en los que los jardineros mismos son quienes terminan de botar la pelota tras hacerla rebotar sobre su guante o alguna parte de su cuerpo. Justamente eso fue lo que pasó esta noche con un batazo de "La Bestia".

Con un compañero en la primera base, Acuña conectó un largo elevado entre los jardines central e izquierdo. No obstante, parecía estar dominado, hasta que los outfielders se confundieron, terminaron chocando y la bola rebotó tras hacer contacto con el center field, acabando fuera del parque.

Ronald Acuña saca su segunda pelota de la noche

Mientras que en el octavo episodio se encargó de ponerle su sello a un nuevo cuadrangular, esta vez yéndose hacia la banda contraria, para ratificar que su fuerza para conectar la pelota sigue intacta.

El oriundo de la Sabana logró pegarle hacia la banda contraria a un sinker a 92 millas por hora para volarse la barda bastante cerca del poste que guía la línea de foul y fear en el jardín derecho, ampliando la ventaja de su novena 9 carreras por 3.

Ronald Acuña recupera su ritmo jonronero tras el regreso de su lesión

Con esta jornada de dos vuelacercas y tres rayitas remolcadas, la "Bestia" llegó a 11 batazos de vuelta completa en este 2026. No obstante, cuatro de ellos son en los últimos 10 choques desde que regresó de su más reciente lesión, un ritmo poderoso que parece finalmente haber recuperado el astro venezolano.

Además, desde que volvió al terreno, el balance de Atlanta es de 8-2, lo que refleja el aporte del oriundo de La Sabana dentro del terreno de juego.

Con esta jornada de un par de vuelaceras y tres rayitas remolcadas, la