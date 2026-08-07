MLB: El explosivo arranque de Luis Arráez con los Phillies en números

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Luis Arráez no necesitó tiempo de adaptación para impactar en la alineación de los Phillies de Filadelfia. El toletero venezolano firmó un inicio de temporada sin precedentes para la franquicia, al convertirse en el primer jugador en la historia del equipo que registra al menos un extra base y una carrera impulsada en cada uno de sus primeros tres juegos, según datos de Sarah Langs. Esta marca contempla los registros oficiales de carreras remolcadas establecidos desde 1920.

Impacto inmediato en Filadelfia

El rendimiento de Arráez durante sus tres primeras presentaciones refleja una adaptación inmediata al esquema ofensivo de los Phillies. En ese lapso inicial, el bateador zurdo acumula una línea ofensiva de .385 de promedio, .385 de porcentaje de embasado y un slugging de 1.154.

Su aporte cuantitativo en estos tres compromisos se resume en los siguientes registros:

5 cuadrangulares y hits totales conectados

2 dobles

1 cuadrangular

4 carreras impulsadas

2 carreras anotadas

Rapidez sin precedentes para su primer jonrón

Un aspecto destacado en la trayectoria de Arráez es la velocidad con la que conectó su primer cuadrangular con el uniforme de Filadelfia. El venezolano necesitó apenas 5 turnos al bate con los Phillies para sacar la pelota del campo.

Este registro contrasta de forma directa con el tiempo que le tomó alcanzar el primer vuelacercas en sus equipos anteriores:

Phillies de Filadelfia: 5 turnos al bate

Twins de Minnesota: 12 turnos al bate

Marlins de Miami: 40 turnos al bate

Padres de San Diego: 65 turnos al bate

Giants de San Francisco: 164 turnos al bate

Rey del hit desde 2024

El inicio con los Phillies confirma una tendencia constante en el rendimiento de Arráez durante las últimas campañas. Desde la temporada 2024 hasta la fecha, el venezolano encabeza la lista de los bateadores con mayor cantidad de imparables conectados en las Grandes Ligas.