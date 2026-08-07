MLB: Gabriel Arias se muda a la Liga Nacional

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Las Mets de Nueva York han sumado una nueva pieza a su infield al reclamar al venezolano Gabriel Arias desde la lista de waivers de los Guardianes de Cleveland. La gerencia neoyorquina busca aprovechar la versatilidad defensiva del utility de 26 años para reforzar la profundidad del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Un cambio de aire tras ser designado para asignación

Arias fue colocado en asignación por Cleveland a principios de esta semana para abrir espacio en el roster al prospecto Ángel Genao, quien fue promovido desde la sucursal Triple A. El movimiento puso fin a la etapa de Arias con los Guardianes, organización a la que llegó en el año 2020 como una de las piezas clave en el traspaso que envió al lanzador Mike Clevinger a los Padres de San Diego.

Durante la presente campaña, el criollo no logró establecer regularidad ofensiva con la franquicia de Ohio. En 134 apariciones al bate, registró una línea ofensiva de .244/.284/.386 con cinco cuadrangulares y un OPS de .669. Un factor determinante en la decisión de Cleveland fue su elevada tasa de ponches, la cual alcanzó un 42.5 por ciento en la temporada.

Polivalencia defensiva como principal carta de presentación

A pesar de sus dificultades con el madero, la principal fortaleza de Arias radica en su capacidad para cubrir múltiples posiciones en el terreno de juego. A lo largo de la temporada actual, el venezolano ha visto acción en todas las posiciones del cuadro interior, demostrando un alcance y un brazo atlético capaces de brindar solidez en el campocorto, la tercera base, la segunda base e incluso la inicial.

Debido a que Gabriel Arias ya no cuenta con opciones de ligas menores en su contrato, las Mets no pueden enviarlo directamente a sus filiales sin exponerlo nuevamente a los reclamos de otras franquicias. Por esta razón, el pelotero se incorporará de manera inmediata al roster activo de 26 jugadores del equipo grande.