MLB: Ronald Acuña Jr. podría unirse a este poderoso grupo de venezolanos este fin de semana

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Ronald Acuña Jr. parece haber tomado el ritmo tras el regreso de su lesión y, luego de sus dos bambinazos en la jornada de ayer contra los Marlins de Miami, quedó cerca de una cifra redonda para unirse a un grupo pequeño de compatriotas venezolanos.

De hecho, el "Abusador" quedó a tan solamente tres cuadrangulares de alcanzar los 200 de por vida en Las Mayores (197) y, de seguir mostrando su poder, no sería descabellado que alcanzara esa cifra este mismo fin de semana.

Ronald Acuña cerró la serie ante Miami con dos estacazos

El jardinero de los Bravos de Atlanta lideró la paliza de su organización, primero con un batazo fortuito, con un largo elevado que parecía que podía ser dominado por los jardineros, pero chocaron entre sí y terminaron sacando la bola ellos del parque.

Luego, en el octavo capítulo, Acuña demostró su fuerza hacia la banda contraria, con otro vuelacercas solitario, conectando los estacazos de vuelta completa 10 y 11 de la campaña y los 196 y 197 respectivamente en su carrera.

Ronald Acuña espera unirse al club de los 200 bambinazos

De esta manera, el oriundo de La Sabana buscará unirse al club de los peloteros venezolanos con 200 o más batazos de cuatro esquinas en su carrera. De hacerlo, será el número 11 de este apartado liderado evidentemente por Miguel Cabrera con sus 511 cuadrangulares. A continuación repasaremos la lista de los máximos jonroneros criollos: