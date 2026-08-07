MLB: Tarik Skubal no descarta un regreso a los Tigres de Detroit en la agencia libre

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Tarik Skubal dejó claro que su corazón sigue perteneciendo a Detroit. El lanzador zurdo confesó que le gustaría regresar a su antiguo equipo. Esto sucedería si los Tigres participan activamente en las negociaciones de la próxima agencia libre invernal.

Un amor incondicional por Detroit

Durante una reciente entrevista en el podcast "Pardon My Take", el estelar serpentinero se sinceró con la audiencia. "Me hubiera encantado jugar toda mi carrera en Detroit", admitió Skubal, demostrando su fuerte vínculo con la franquicia.

El as de 29 años espera que la gerencia felina lo contacte al terminar los playoffs. "Ojalá esas negociaciones se retomen en noviembre. Ya veremos qué pasa, pero me encantaría volver", agregó, abriéndole la puerta a su exequipo.

El sorpresivo cambio a los Dodgers

Skubal fue enviado a los Dodgers de Los Ángeles a cambio de tres jugadores. Así cerró abruptamente un ciclo de siete años con los Tigres, la misma organización que confió en él y lo seleccionó en el draft de 2018.

Ahora, el ganador de dos premios Cy Young consecutivos tiene una nueva misión en California. Buscará ayudar a la novena angelina a conseguir su tercer campeonato al hilo, postergando temporalmente su sueño de coronarse en Michigan.

La frustración de una promesa incumplida

Las caídas en las Series Divisionales de 2024 y 2025 dejaron una gran espina clavada en el abridor. "Para mí también es una lástima, esta no era la temporada que esperábamos", reflexionó sobre el repentino desenlace de su etapa felina.

El lanzador sentía que Detroit tenía todas las piezas necesarias para triunfar este año. "Al comenzar la pretemporada, creí que éramos un equipo de Serie Mundial. Pensé que con este grupo le ganaríamos a cualquiera", confesó con evidente decepción.

Un futuro en el aire

Próximamente, el talentoso zurdo se preparará para probar el mercado de la agencia libre por primera vez en su trayectoria. Será este mismo invierno cuando tome la decisión que definirá el próximo gran capítulo de su carrera.

Con estas recientes declaraciones, la directiva de Detroit tiene el camino libre para hacer una oferta. Mientras tanto, la afición de los Tigres seguramente soñará con el esperado regreso de su máximo ídolo en el montículo.