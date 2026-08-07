Fernando Tatis Jr. se sumerge en otro bajón ofensivo

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Fernando Tatis Jr. está teniendo una temporada por debajo de lo esperado a nivel ofensivo y la principal razón ha sido la inconsistencia, debido a que su producción con el madero volvió a bajar en los últimos siete encuentros.

El dominicano no conectó su primer vuelacercas en este 2026, sino hasta el 30 de mayo, habiendo consumido más de 200 turnos oficiales sin sacar la pelota del parque, y eso marcó un comienzo que fue catalogado como lento, aunque constantemente estaba en circulación.

Sin embargo, desde ese bambinazo su rendimiento con el madero empezó a mejorar paulatinamente y los últimos 30 choques son un reflejo de ello, bateando 33 indiscutibles, incluyendo cuatro vuelacercas, y logró remolcar 17 anotaciones. Lamentablemente, este ritmo volvió a bajar en los siete desafíos más recientes de los Padres de San Diego.

Las estadísticas de Fernando Tatis en los últimos siete encuentros

En esos últimos siete duelos, el "Niño" exhibe un average de apenas .185, producto de cinco hits en 27 apariciones al plato. Uno de esos batazos se fue para la calle, para Tatis Jr., pero ha sido su única rayita impulsada en ese lapso.

El jardinero derecho ha anotado en siete oportunidades, suma tres ponches recibidos y cuatro pasaportes; números que están lejos del nivel de un pelotero como Fernando Tatis Jr.

Números de Fernando Tatis Jr. en la zafra

A pesar de eso, el buen momento que pudo atravesar le ayudó a acumular algunas estadísticas generales por encima del promedio de los peloteros en Las Mayores, comenzando por sus 125 inatrapables que le ayudan a tener un promedio de bateo de .280. Su OBP es de .350 y su OPS de .753.

Asimismo, el "Niño" ha pisado el plato en 61 ocasiones, acumula 50 carreras empujadas y lo que sí es curioso son sus apenas nueve cuadrangulares.