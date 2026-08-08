MLB: Joven grandeliga de Leones logra su segundo vuelacercas y se pone sobre .300

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El prospecto de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Pedro Ramírez, sigue aprovechando las oportunidades de juego que está teniendo y recientemente sacó su segunda pelota de la campaña.

La novena de los Cachorros de Chicago venció a los Reales de Kansas City en la reciente jornada con pizarra de 6 carreras por 4 y justamente fue el infielder venezolano quien le dio una ventaja más cómoda a la novena de los Cubs.

Pedro Ramírez se vuela la barda

El venezolano de 22 años aprovechó un lanzamiento alto a 93 millas por hora en conteo de 1-2 que mandó a volar por todo el jardín derecho tras sacarla de línea, sin corredores en circulación, para poner el desafío 6-2 parcialmente.

La productiva jornada general de Ramírez fue de 4-2, incluyendo su cuadrangular solitario, una remolcada y pisó el plato en dos ocasiones; logrando aumentar sus estadísticas generales.

Pedro Ramírez podría pelear un puesto en los Cubs

Aunque todavía es bastante joven y el staff lo considera actualmente como una pieza que pueda colaborar cuando sea necesario, mas no es titular indiscutible, el venezolano consiguió su segundo vuelacercas en el presente torneo y, además, colocó su promedio de bateo en .300.

Eso hace pensar que, aunque regrese Matt Shaw, Ramírez podría seguir teniendo tiempo de juego constantemente. Todo dependerá de que pueda ser consistente ofensivamente, porque en la defensa es una garantía total.