MLB: Medias Blancas cortan con este venezolano

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Los Medias Blancas de Chicago asignaron para designación al lanzador derecho venezolano Wikelman González. La decisión responde a la necesidad del equipo de liberar un lugar en el roster de 40 para abrirle espacio al prospecto del picheo Hagen Smith, ascendido a las Grandes Ligas este sábado.

González, de 24 años, fue enviado a las ligas menores a principios de marzo y no volvió a lanzar en el primer equipo durante la presente campaña. La gerencia prefirió sacrificar la permanencia del relevista criollo tras los imprevistos movimientos en su rotación de lanzadores.

Un ascenso esperado que exige espacios

La llegada de Hagen Smith al equipo principal obligó a la directiva a tomar medidas inmediatas en el armado de la nómina. Smith representa una de las promesas más importantes de la organización en la zona de los serpentineros, lo que aceleró su llamado a las Mayores.

Para concretar la inclusión del novato, el equipo debía remover a un pelotero del roster de 40. González terminó convirtiéndose en la baja requerida por la gerencia para oficializar el movimiento antes de la jornada del fin de semana.

De la solvencia en Grandes Ligas al bajón en Triple A

El movimiento contrasta con los números registrados por el diestro venezolano durante su etapa en las Grandes Ligas el año pasado. En su temporada de novato, González dejó una efectividad de 2.66 en 20 entradas y un tercio de labor, distribuidas en 16 presentaciones como relevista. Durante ese lapso acumulo 25 ponches y otorgó 12 bases por bolas.

Sin embargo, el rendimiento de González en la actual temporada dentro de la sucursal Triple A en Charlotte afectó su estatus en la organización. En 24 entradas y dos tercios de trabajo, el diestro registró una efectividad de 6.57 y un WHIP de 1.74, cifras lejanas a sus métricas del año previo.

Tras ser colocado en asignación, los Medias Blancas disponen de un plazo de siete días para canjear a González o pasarlo por la lista de waivers. Si ningún equipo de las Grandes Ligas reclama su contrato, el lanzador podrá ser asignado definitivamente a las ligas menores o solicitar su agencia libre.