Serie del Caribe Kids: Aseguran que la selección de Venezuela sí dirá presente

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Después de un par de días de incertidumbre, aparentemente se vio la luz al final del túnel, debido a que aseguran que finalmente la gestión de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dio sus frutos para que la selección de Venezuela pudiera participar en la tercera edición de la Serie del Caribe Kids.

Así lo afirmaron el manager del equipo venezolano, Ernesto Teles, y el delegado, Henry Gutiérrez, para la plataforma multimarca de Meridiano, quien indicó que el vuelo de los chicos desde Colombia hasta México saldrá a la 1:00 a.m. de este 9 de agosto, un día previo al inicio del torneo infantil.

¿Cómo es el caso de Venezuela?

De acuerdo a la información que se logró reunir este viernes, la selección no había obtenido el permiso de ingreso al país azteca, sede del evento, a pesar de todos los esfuerzos.

De hecho, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe emitió un comunicado referente a la ausencia de los chamos criollos. Sin embargo, después de tanto esfuerzo, se lograron tramitar todos los permisos requeridos.

Disfruta de la Serie del Caribe Kids por Meridiano Televisión

La Serie del Caribe Kids comenzará este lunes, 10 de agosto, en Nayarit, México, y las selecciones que dirán presente son: México Rojo, México Verde, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Venezuela.

Podrás disfrutar de este evento completamente en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Calendario completo de los juegos de Venezuela: