MLB: Padres de San Diego dejan libre a este venezolano

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San Diego ha tomado una decisión drástica respecto al futuro de su cuerpo de lanzadores. La directiva de los Padres oficializó la liberación del diestro venezolano Germán Márquez, un movimiento que se produce solo días después de haber sido designado para asignación por la organización californiana.

La estadía del serpentinero en el equipo no rindió los frutos esperados por la gerencia. Las métricas de la campaña reflejan las dificultades constantes que enfrentó sobre el montículo para dominar a las ofensivas rivales.

Problemas con la efectividad y el control

Durante su pasaje con la franquicia, el diestro acumuló una efectividad de 5.26 a lo largo de 53 entradas trabajadas. Más allá de las carreras permitidas, el factor determinante en las decisiones del cuerpo técnico radicó en la falta de comando en sus envíos.

En ese lapso de actuación, Márquez registró 37 ponches y otorgó 24 bases por bolas, una relación que refleja complicaciones para concretar los outs decisivos y mantener bajo control a los bateadores contrarios.

El contexto de la decisión en San Diego

El primer paso de este desenlace ocurrió a mitad de semana, cuando el lanzador fue colocado en asignación. Al no ser reclamado por otra franquicia en la lista de waivers ni aceptarse un traspaso, el equipo optó por la rescisión definitiva de su acuerdo laboral.