MLB: Gerrit Cole firma una noche histórica y rompe un récord de franquicia con los Yankees

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El as de la rotación de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, escribió su nombre con letras doradas en los libros de historia de la organización. Durante la jornada del sábado, el diestro no solo guió a su equipo a un triunfo 5-4 sobre los Bravos de Atlanta, sino que también estableció una marca histórica de ponches para la franquicia más ganadora del beisbol de las Grandes Ligas.

Dominio en el montículo frente a los Bravos

Cole alcanzó su sexta victoria de la temporada (6-5) tras una actuación dominante de siete entradas completas. El diestro permitió únicamente dos carreras y seis imparables, mientras recetaba nueve ponches sin otorgar boletos. Con esta labor, el lanzador mantiene una racha estelar de siete salidas consecutivas permitiendo tres o menos carreras, lapso en el que registra una efectividad de 2.72, un WHIP de 0.95 y 53 ponches por solo siete bases por bolas en 43 episodios.

Un ponche histórico en el Yankee Stadium

El momento cumbre llegó en la parte alta del quinto episodio. Cole ponchó cantado al inicialista Matt Olson para cerrar la entrada y registrar de esta manera su abanicado número 1.000 vistiendo el uniforme de los Yankees. La hazaña lo convierte en apenas el decimotercer lanzador en la historia de la franquicia en alcanzar dicha cifra de ponches.

La marca que superó el récord de CC Sabathia

Lo que hace verdaderamente extraordinaria esta gesta es la velocidad con la que Cole la consiguió. El as necesitó apenas 139 apariciones y 839.2 entradas lanzadas para llegar al millar de abanicados en el Bronx. Con este ritmo, superó el registro previo de la franquicia que pertenecía al zurdo CC Sabathia, quien alcanzó los 1.000 ponches con el equipo en 162 compromisos. Cole es ahora el lanzador que más rápido ha logrado este hito en la historia de los Yankees.