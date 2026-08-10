MLB: E-ROD amarró a los Dodgers

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El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, firmó su actuación más destacada de la temporada al ponchar a nueve bateadores durante siete entradas completas, guiando a los Cascabeles de Arizona a una victoria por cuatro carreras a dos frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Dominio absoluto frente a una alineación estelar

Frente a una de las ofensivas más temibles de las Grandes Ligas, el abridor criollo apenas permitió que siete corredores se embasaran en todo el compromiso. Par de boletos y cinco imparables representaron todo el daño concedido por el zurdo, quien contuvo con solvencia a figuras de la talla de Mookie Betts, Teoscar Hernández, Max Muncy, Andy Pages y Tommy Edman. A todos ellos les recetó al menos un abanicado, destacando los tres ponches propinados al toletero dominicano.

El momento culminante del encuentro aconteció en el séptimo episodio. A pesar de haber realizado un desgaste considerable, la dirigencia de Arizona decidió mantener a Rodríguez en la lomita para enfrentar por cuarta ocasión en la jornada a Shohei Ohtani. El astro japonés, que hasta ese instante acumulaba de 3-0 con dos ponches, sucumbió ante la efectividad del venezolano al conectar un rodado de out con el lanzamiento número 115 de la tarde. El diestro de la rotación vació el tanque de combustible completando 79 strikes de sus 115 envíos.

Números de élite en la Liga Nacional

Con este triunfo, Rodríguez mejoró su registro personal a 11 victorias por cuatro derrotas, dejando su efectividad en 2.70 a lo largo de 143 entradas y un tercio de labor en 24 aperturas. Además, sobrepasó la barrera de los 100 ponches en la contienda para situarse en 101. Entre los abridores del viejo circuito con al menos 140 episodios trabajados, su promedio de carreras limpias es el segundo mejor de toda la liga, escoltando únicamente el 2.65 registrado por el dominicano Cristopher Sánchez.

Consistencia frente a rivales de jerarquía

La serie particular ante la novena angelina concluyó con un balance sumamente favorable para el siniestro. En cuatro aperturas frente a los Dodgers este año, acumuló marca de dos triunfos sin derrotas, con una efectividad ajustada de 1.88 y 22 ponches por seis bases por bolas en 24 innings de trabajo.

Asimismo, alcanzó su decimoquinta salida de calidad en la presente campaña, situándose a solo una de igualar su registro máximo de 16, establecido en la zafra de 2019 cuando vestía el uniforme de los Medias Rojas de Boston.