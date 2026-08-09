MLB: Jacob Misiorowski alcanzó los 200 ponches en la temporada

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El lanzador derecho Jacob Misiorowski alcanzó los 200 ponches en la presente temporada de las Grandes Ligas. Con este registro, el serpentinero se convirtió en el primer abridor en llegar a esa cifra en el año y en el segundo más rápido en toda la historia de la MLB en conseguirlo.

Misiorowski necesitó 129.1 entradas para llegar a los 200 abanicados. De acuerdo con datos publicados por Casey Drottar en MLB.com, la marca histórica solo es superada por Spencer Strider, quien en la temporada 2023 con los Bravos de Atlanta alcanzó los 200 ponches en 123.1 episodios.

Salida de calidad ante los Mellizos

La jornada del domingo para Misiorowski concluyó con una actuación de calidad frente a los Mellizos de Minnesota, aunque se fue sin decisión. El diestro permaneció en el montículo durante seis entradas completas, espacio en el que permitió tres carreras, cuatro imparables y concedió una base por bolas.

Durante su trabajo en la lomita, el abridor recetó nueve ponches y provocó un total de 22 abanicados fallidos por parte de los bateadores contrarios, manteniendo la efectividad que ha caracterizado su repertorio a lo largo del torneo.

Números en lo que va de temporada

Tras completar la salida del domingo, las cifras generales de Misiorowski reflejan el control ejercido sobre los bateadores rivales en lo que va de temporada, con un total de 133 entradas lanzadas, una efectividad de 1.76, un WHIP de 0.74 y una relación de 204 ponches por apenas 30 bases por bolas concedidas. Estas 133 entradas trabajadas confirman una proporción superior a 1.5 ponches por episodio registrado, lo que ubica sus métricas entre los mejores de toda la liga.

El lanzador tiene programada su próxima apertura en condición de visitante frente a los Dodgers de Los Ángeles.