MLB: Jesús Luzardo se acerca a cifra redonda en su carrera

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Jesús Luzardo volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la Grandes Ligas. El abridor zurdo firmó una actuación de alto nivel desde el montículo ante los Azulejos de Toronto, retirando a 12 bateadores por la vía del ponche en siete entradas de labor. A pesar de su dominio absoluto, el lanzador se retiró del encuentro sin decisión, en un compromiso donde permitió solo cuatro imparables y dos carreras limpias.

El juego terminó definiéndose a favor de los Phillies de Filadelfia con un marcador de 7-6 tras 12 intensos episodios. Luzardo mostró un control casi impecable al otorgar un solo boleto durante su apertura, manteniendo a raya a la ofensiva rival y reduciendo su efectividad de la temporada a 3.32.

Una evolución sostenida en Filadelfia

Desde su llegada a Filadelfia en 2025, el zurdo ha registrado números que confirman su efectividad, aunque ciertos indicadores avanzados sugieren que ha tenido algo de mala suerte. Su tasa de corredores dejados en base se sitúa entre las más bajas para abridores calificados, lo que explica la brecha existente entre su porcentaje de carreras limpias permitidas y las métricas de rendimiento esperado tanto en la campaña anterior como en el inicio de 2026.

La versión actual de Luzardo se perfila como la más sólida de su trayectoria en las Mayores. Parte de este éxito se debe al uso incrementado de su lanzallamas o sweeper, un lanzamiento que incorporó a su repertorio en 2025 y que este año utiliza con mayor frecuencia para descolocar a los bateadores opuestos.

El camino hacia un hito histórico de ponches

La brillante jornada del domingo representó el quinto juego de la presente temporada en el que Luzardo logra registrar 10 o más abanicados. Esta consistencia en el montículo no solo consolida su rol en la rotación de los Phillies, sino que también lo acerca a la cifra de los 1.000 ponches en su carrera profesional donde actualmente acumula 651 chocolates.

Próximo reto en la agenda del zurdo

El cuerpo técnico de los Phillies confía en que el abridor mantenga esta línea ascendente en su próxima salida a la lomita. El siguiente compromiso para Jesús Luzardo será en calidad de visitante, cuando enfrente a los Mellizos de Minnesota, una oportunidad clave para buscar el triunfo que se le escapó en su más reciente apertura y continuar sumando ponches a su cuenta personal.