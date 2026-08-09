Dodgers firman una proeza defensiva y de pitcheo inédita en medio siglo de MLB

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Ganar un juego de béisbol en las Grandes Ligas exige temple bajo presión, pero lo conseguido recientemente por los Dodgers de Los Ángeles roza lo épico. La novena angelina firmó una hazaña sin precedentes en los últimos 50 años de historia de la MLB, demostrando un dominio absoluto del pitcheo bajo las circunstancias más extremas del juego.

El equipo de Los Ángeles se convirtió en la única franquicia en medio siglo que logra llevarse la victoria en un encuentro donde el último bateador enfrentado en cada una de las últimas seis entradas vino a consumir turno con múltiples corredores en las almohadillas y con la carrera del empate o de tomar la delantera a noventa pies o en circulación.

Claves del hito histórico

Presión constante: Durante los episodios cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, el cuerpo de lanzadores de los Dodgers trabajó al borde de la cornisa, enfrentando situaciones donde un solo imparable del rival cambiaba el destino del marcador.

Durante los episodios cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, el cuerpo de lanzadores de los Dodgers trabajó al borde de la cornisa, enfrentando situaciones donde un solo imparable del rival cambiaba el destino del marcador. Hermetismo en momentos cumbres: A pesar de tener a la carrera del triunfo rival amenazando en las bases de forma consecutiva durante la segunda mitad del juego, los brazos angelinos dominaron a cada uno de los bateadores finales para colgar los ceros o limitar el daño decisivo.

Registro histórico: Ningún otro cuerpo de pitcheo en las Mayores desde mediados de la década de 1970 había salido airoso tras tolerar una amenaza de tal magnitud en seis entradas seguidas para cerrar una victoria.

La gesta subraya no solo la profundidad y sangre fría del bullpen de Los Ángeles, sino también la capacidad estratégica del cuerpo técnico para manejar el tráfico en los caminos y resolver los momentos de mayor tensión que puede ofrecer el béisbol.