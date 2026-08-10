MLB: Detroit sube Triple A a prospecto de los Leones del Caracas

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El receptor venezolano Josué Briceño dio un paso decisivo en su desarrollo profesional este domingo. La organización de los Tigres de Detroit decidió promover al joven prospecto de 21 años a la categoría Triple A con los Toledo Mud Hens, de acuerdo con el reporte oficial de MLB Pipeline.

Con este movimiento, Briceño queda a un solo escalón de cumplir el objetivo de debutar en el beisbol de las Grandes Ligas. Su ascenso responde al rendimiento mostrado en el nivel previo, donde demostró capacidad de adaptación y solidez a la ofensiva.

Un paso contundente por la categoría Doble A

La estadía de Briceño con los SeaWolves de Erie en Doble A fue breve pero productiva. En apenas 17 encuentros disputados, el bateador zurdo dejó números que aceleraron la decisión de la gerencia de Detroit para cambiarlo de nivel.

Durante 64 turnos al bate, el venezolano registró un promedio de bateo de .297. Su producción ofensiva incluyó ocho cuadrangulares, 19 carreras impulsadas y 15 anotadas. Estos registros reflejan un promedio de un jonrón cada ocho turnos, un ritmo de poder poco común para un jugador de su edad en esa categoría.

Perfil ofensivo y disciplina en el plato

El desempeño de Briceño destaca no solo por la cantidad de extrabases conectados, sino también por el contacto constante frente a pitcheos de mayor jerarquía. Su capacidad para llevar la pelota a todas las bandas del campo ha sido un factor clave en su rápida evolución dentro del sistema de ligas menores de los Tigres.

Asimismo, el cuerpo técnico de la organización ha valorado la madurez en su enfoque al bate, cualidad que le permitió resolver situaciones de presión en Doble A y mantener un porcentaje de embasado elevado durante su estancia en ese nivel.

La proyección de un prospecto de primer nivel

Josué Briceño es considerado actualmente uno de los talentos más valiosos en la estructura de desarrollo de Detroit y figura dentro de la lista de los 100 mejores prospectos de todo el beisbol organizado según las evaluaciones especializadas.

Su llegada a Toledo representa el reto más exigente de su carrera hasta la fecha. En Triple A enfrentará a lanzadores con experiencia previa en Las Mayores y a prospectos avanzados que disputan un puesto en el roster de 40 jugadores.