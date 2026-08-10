MLB: Ethan Salas está encaminado a debutar con Padres de San Diego

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Ethan Salas no se cansa de impresionar en el sistema de Ligas Menores. Ya dejó de ser una promesa y es una realidad que pide a gritos un espacio en Padres de San Diego. El venezolano que hace poco subió a Triple A, está destrozando a su rivales con un brutal ritmo ofensivo.

Salas en El Paso Chihuahuas registra: 9 juegos, 36 turnos, 6 anotadas, 12 hits, 4 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 12 impulsadas, 6 boletos, 7 ponches, .333 PRO, .419 OBP, .667 SLG, 1.086 OPS. Números para empezar a llamar a la puerta de Grandes Ligas al finalizar la temporada.

Ethan es actualmente el prospecto #30 de MLB, pero el #1 de Padres de San Diego. Hay muchas esperanzas en el venezolano, la idea es que sea poco a poco la cara de la franquicia; pero además, se mantengan en el primer equipo con su ofensiva y su defensa élite.

Ethan Salas: ¿Podrá subir el venezolano a Grandes Ligas en 2026?

Ethan Salas es una de las realidades del sistema de granjas de Padres de San Diego. La organización se encuentra a 1.0 juegos del último lugar del comodín de Liga Nacional. En esa línea, las posibilidades de debutar en MLB, será proporcionales a las opciones de postemporada.

Si Padres no logra mantenerse en la pelea por el comodín, es probable que Salas tenga su debut en 2026. De hecho, el mes de septiembre se presenta como la mejor opción si no logran mantenerse en la pelea por la postemporada; tendría al menos 22 juegos para mostrar su nivel.

Los receptores de la organización en Grandes Ligas son: Freddy Fermín (venezolano) y Luis Campusano (americano). Con Fermín tendría una relación directa y clara para tener la mejor adaptación en el primer equipo. Ethan es uno de los peloteros que más ilusiona a San Diego.

Padres de San Diego: la peor humillación en su historia

El cambio de Padres de San Diego por Juan Soto solo dejó clara una cosa: El perfecto desconocimiento del talento que tienes en tus granjas de peloteros. Además de la estupidez desmedida de una gerencia que piensa que está en 'The Show' mientra intenta ganar la Serie Mundial.

Padres no solo perdió en ese intercambio de Soto a: McKenzie Gore, CJ Abrams y James Wood. También perdió al mismo dominicano, que disfrutó en California de lo lindo; hasta que decidió mudarse a Nueva York para tener un mejor contrato y una vida más cercana a su tierra con sus compatriotas.