¡Bajados del avión! Venezuela no participarán en la Serie del Caribe Kids 2026

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Pese a que se realizaron algunas gestiones por parte de la LVBP para viajar a México, a selección de Venezuela no podrá participar en la Serie del Caribe Kids, luego de que surgiera un inconveniente con la documentación necesaria para ingresar a territorio azteca.

De acuerdo con la información de Guillermo Arcay, a los integrantes del equipo se les exigió una carta de entrada cuando se encontraban a pocos minutos de abordar el vuelo, situación que terminó impidiendo el viaje de los jóvenes peloteros. Asimismo, fueron bajados del avión, provocando la desilusión de los jóvenes peloteros, que mantenían las esperanzas de participar en el certamen, según Tarabeisbol 23.

La situación representa un duro golpe para los niños, quienes habían atravesado cuatro días de preparativos, desvelos y expectativas con la ilusión de representar a Venezuela en el torneo. Sin embargo, todo ese esfuerzo terminó en decepción y, al momento de conocerse la noticia, los jugadores ya se encontraban emprendiendo el regreso al país, quedando fuera de una competencia que esperaban disputar en México.

Venezuela no podrá participar en la Serie del Caribe Kids

El pasado viernes 7 de agosto, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) había confirmado de forma oficial la baja del elenco infantil venezolano, dejando a la competición con solo cuatro países (República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y México) como integrantes de la venidera edición, que tiene pautado arrancar este lunes 10 de agosto en Nayarit.

Pese a todos los esfuerzos y gestiones que realizaron diferentes organizaciones, incluyendo la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el equipo se quedó varado en Colombia y en definitiva no podrá ingresar a México para el torneo.