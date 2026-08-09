Serie del Caribe Kids 2026 ya tiene su calendario oficial

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Se acerca el regreso de uno de los eventos más importantes del beisbol menor caribeño. Del 10 al 16 de agosto, Nayarit, México, será la sede de la tercera edición de la Serie del Caribe Kids, en la que cinco países (México con dos equipos) lucharán con todo por la corona de este evento para jugadores menores de 12 años de edad.

Esta edición del evento, que contará con la transmisión de Meridiano Televisión, se jugará en el Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta”, en Tepic, con capacidad para casi 10 mil espectadores.

A tan solo par de semanas del inicio, la Serie del Caribe Kids publicó su calendario oficial de cara al campeonato, por lo que ya conocemos fecha y hora de cada uno de los encuentros, tanto del equipo venezolano como del resto de selecciones que competirán.

Calendario de la Serie del Caribe Kids 2026:

Calendario de Venezuela

La novena criolla buscará en esta tercera edición llegar por tercer año seguido a la final del torneo, en ambas ediciones el combinado venezolano cayó ante República Dominicana. Este será el camino de Venezuela en 2026: