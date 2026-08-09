Cerca de la gloria: El notable paso de Venezuela por la Serie del Caribe Kids

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El béisbol infantil venezolano ha dejado una huella imborrable en el nacimiento de la Serie del Caribe Kids, consagrándose como una de las potencias indiscutibles de la categoría. La selección nacional demostró garra, talento y disciplina en sus primeras dos participaciones continentales, logrando avanzar a la gran final en ambas contiendas y quedándose con el trofeo de subcampeón tras batallar en duelos de altísimo nivel.

I Edición – Ciudad de Panamá 2024

En la cita inaugural del torneo U-12, disputada en el histórico Estadio Juan Demóstenes Arosemena de Panamá, la delegación venezolana protagonizó un camino épico al remontar en las fases decisivas y clasificar a la final tras superar a México en semifinales. En el choque definitivo, Venezuela batalló en un electrizante festival de batazos frente a República Dominicana, cayendo con un apretado marcador de 12-10. A nivel individual, la actuación criolla destacó con José Andrés Guerrero como "Champion Bat" del torneo (.636 AVG) y José Ignacio Pérez como Campeón de Pitcheo.

II Edición – La Guaira 2025

Jugando como anfitriona ante más de 14.000 espectadores en el Estadio Fórum La Guaira, la representación venezolana volvió a meterse en la pugna por el título. En un duelo caracterizado por el pitcheo y la efectividad defensiva, el conjunto patrio acarició la gloria. Sin embargo, un cuadrangular de oro en el último episodio por parte del cuadro quisqueyano dejó el marcador 2-1 a favor de Dominicana, sellando el segundo subcampeonato consecutivo para los criollos tras un torneo impecable.