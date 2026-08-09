Conoce los ganadores de la Serie del Caribe Kids en sus dos primeras ediciones

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El semillero del béisbol caribeño tiene un rey absoluto en sus primeros años de historia. La selección de República Dominicana logró quedarse con el trofeo de campeón en las dos primeras ediciones de la Serie del Caribe Kids, demostrando la profundidad, potencia y talento de sus categorías formativas.

En ambas ocasiones, el conjunto quisqueyano superó en la gran final a la representación de Venezuela, firmando cierres electrizantes que consagraron a sus jóvenes promesas.

I Edición – Ciudad de Panamá 2024

El torneo inaugural, disputado en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena de Panamá, culminó con una final de alta intensidad ofensiva. República Dominicana se proclamó como el primer campeón histórico de la categoría U-12 al vencer a Venezuela con pizarra de 12-10. El valioso jugador Juan de Peña comandó la actuación del plantel dirigido por Anderson Hernández.

II Edición – La Guaira 2025

La segunda cita caribeña tuvo como escenario el Estadio Fórum La Guaira, en suelo venezolano. Ante más de 10.000 fanáticos, el cuadro dominicano ratificó su hegemonía con un dramático triunfo 2-1. El momento cumbre lo protagonizó el toletero Ányelo Feliz, electo Jugador Más Valioso, al conectar un cuadrangular de oro para dejar en el terreno al equipo anfitrión y sellar el bicampeonato invicto para Lidom.