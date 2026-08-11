MLB: Venezolano Andrés Giménez comanda increíble récord de Toronto Blue Jays

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Sin necesidad de ser contundentes con el madero, los Azulejos de Toronto volvieron a sumar una victoria con los uñas, tras vencer 2x1 a los Medias Rojas de Boston en la jornada de este lunes 10 de agosto. En ese duelo, Andrés Giménez fue clave con una de los dos remolcadas del equipo desde el Rogers Centre.

Los canadienses han demostrado una notable capacidad para ganar incluso cuando su ofensiva no produce grandes cantidades de carreras. El conjunto canadiense suma 10 victorias esta temporada en partidos en los que ha anotado dos carreras o menos, una cifra que representa la mejor marca de todas las Grandes Ligas, de acuerdo con el dato de ESPN Insights.

Este registro refleja la capacidad de los Blue Jays para encontrar diferentes caminos hacia la victoria, especialmente gracias a su pitcheo y defensa. Ganar con una producción ofensiva tan limitada no es habitual en MLB, por lo que alcanzar 10 triunfos en estas condiciones evidencia la competitividad y solidez que ha mostrado Toronto durante la temporada.

Andrés Giménez determinante en la victoria contra Boston

Además de deslumbrar con su defensa, que lo ha llevado a ganar el Guante de Platino en Las Mayores, el infielder fue clave con el madero frente a los patirrojos. Con el marcador por mínima diferencia en la parte baja del sexto episodio, el venezolano sacudió sencillo a las praderas derechas para empujar la segunda anotación en las piernas de George Springer, quien se había embasado con imparable al jardín central.

Esa producción de Giménez fue suficiente para que los Azulejos se quedaran con el triunfo en su recinto. El torpedero terminó ligando de 4-1 con una impulsada para mantener sus números de .238 de promedio, ocho jonrones, 48 remolques, 85 hits y un OPS de .642 en 114 desafíos.