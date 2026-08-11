El alto precio de José Soriano: Toronto rechazó ofertas de los Twins y Cubs

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Los Azulejos de Toronto acaban de adquirir a José Soriano, pero su teléfono no dejó de sonar. Tanto los Mellizos de Minnesota como los Cachorros de Chicago mostraron un inmenso interés en el lanzador derecho. Mitch Bannon y Dan Hayes, periodistas de The Athletic, revelaron detalles de estas intensas negociaciones.

Soriano llegó a Canadá desde los Angelinos de Los Ángeles justo en la fecha límite de cambios. Casi de inmediato, las gerencias rivales intentaron arrebatárselo al equipo canadiense con nuevas ofertas.

La ambiciosa exigencia de Toronto

Los Mellizos pusieron sobre la mesa una propuesta muy tentadora para intentar llevarse al cotizado abridor. El paquete de Minnesota estaba encabezado por el talentoso campocorto Kaelen Culpepper. Sin embargo, la gerencia de los Azulejos fue tajante y puso una condición innegociable para avanzar.

Dejaron claro que solo escucharían la oferta si Minnesota incluía también al lanzador Riley Quick. Quick es considerado actualmente la joya más preciada del pitcheo en las granjas de los Twins.

El debut soñado de Culpepper

Culpepper está catalogado como el segundo mejor prospecto de Minnesota, según los reportes de MLB Pipeline. La negativa de Toronto permitió que este joven talento se quedara y diera el salto a las Grandes Ligas el viernes. Su estreno no pudo ser más espectacular, ya que conectó un imponente cuadrangular en su primer juego.

Por su parte, los detalles exactos de la oferta que enviaron los Cachorros no fueron revelados a la prensa. Lo único cierto es que los Azulejos decidieron cerrarle la puerta a todos y retener a su nueva pieza.

Un refuerzo de lujo para Canadá

Toronto pagó un precio considerable por Soriano al entregar tres prospectos el último día del mercado. Entre las jóvenes piezas sacrificadas por los Azulejos destaca el prometedor campocorto Arjun Nimmala. Hasta ahora, la inversión parece valer la pena para un equipo que busca consolidar su cuerpo de lanzadores.

A sus 27 años, Soriano presume una muy sólida efectividad de 3.29 en la presente temporada. En su debut del viernes lució dominante, permitiendo solo una carrera limpia en cuatro entradas y dos tercios.