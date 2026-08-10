MLB: Este expresidente le envió una carta de Ozzie Guillén

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El retiro del número 13 de Ozzie Guillén con los Medias Blancas de Chicago trascendió los límites del campo de juego. Entre los mensajes recibidos por el venezolano figuró una carta enviada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconocido aficionado de la franquicia del sur de Chicago.

El club retiró de forma oficial el dorsal 13 en honor a Guillén, reconociendo su trayectoria como jugador y mánager. El venezolano disputó 13 temporadas como campocorto de la organización y posteriormente asumió la dirección técnica. En 2005, guio a la franquicia a la obtención de la Serie Mundial, terminando con una sequía de 88 años sin títulos.

En la misiva, Obama expresó su reconocimiento por el impacto del criollo en la organización y en la comunidad de Chicago. La afinidad del exmandatario con el equipo es pública desde su etapa en el Senado, cuando manifestó su preferencia por las Medias Blancas sobre los Cachorros.

La carta de Barack Obama resaltó los logros deportivos de Guillén, tanto en su faceta defensiva como en su rol de estratega. Obama enfatizó la importancia del campeonato conquistado en 2005 para los fanáticos del equipo, definidor en la historia reciente de la franquicia.

El gesto reafirmó la relevancia de Guillén dentro de la cultura deportiva de Illinois, donde su estilo de juego y su liderazgo en el dugout dejaron una huella duradera.

Con esta ceremonia, el número 13 de Guillén se sumó a la lista de dorsales retirados en el Guaranteed Rate Field. Ningún otro pelotero de la organización volverá a vestir ese número.

Ozzie Guillén debutó en las Grandes Ligas en 1985 y obtuvo el premio Novato del Año de la Liga Americana en esa misma campaña. Acumuló tres selecciones al Juego de Estrellas y un Guante de Oro durante sus 16 años como pelotero profesional en Las Mayores.

Tras su retiro como jugador, tomó las riendas del equipo en 2004. Una temporada después, barrió en cuatro compromisos a los Astros de Houston en la Serie Mundial, convirtiéndose en el primer mánager latinoamericano en ganar un título del Clásico de Otoño.