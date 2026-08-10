MLB: Lanzador de Leones del Caracas asumirá nuevo reto en Miami

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La semana en la MLB inició con movimientos entre organizaciones. Una de tantas tuvo a un lanzador de los Leones del Caracas como protagonista, quien pasó de las Medias Blancas de Chicago a los Marlins de Miami.

La figura en cuestión es Wikelman González. Esto se debió a que la organización perteneciente a la Liga Americana lo designó para asignación el pasado 8 de agosto, una situación que no desaprovecharon los peces para reclamarlo de waivers.

Recordemos que el maracayero debutó en las Grandes Ligas durante la temporada pasada. Para ese entonces vio acción en 16 compromisos y dejó récord de 1-0 con 2.66 de efectividad, 12 bases por bolas y 25 ponches luego de 20.1 innings.

Un 2026 de altibajos para Wikelman

Respecto a la presente zafra, Wikelman González debió superar algunos problemas físicos que lo relegaron a la lista de lesionados tanto en abril como en junio en Ligas Menores.

Antes de que se concretara su traspaso a Miami este lunes, el lanzador venezolano tuvo actividad en las sucursales Rookie, Clase-A+ y Triple-A. Justamente llega a los Marlins para formar parte de Jacksonville Jumbo Shrimp, filial Triple-A.

Números de Wikelman González en la temporada 2026 de la MiLB (Rookie, Clase-A+ y Triple-A)