MLB: Tres venezolanos entre los agentes libres más importantes para 2027

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Conforme nos acercamos al final de la temporada regular en el beisbol de las Grandes Ligas, los equipos y los peloteros empiezan a priorizar lo que sus respectivas situaciones les demandan. Por ejemplo, mientras algunos juegan para ayudar a sus equipos a pelear por la postemporada, otros ya tienen la mirada puesta en 2027.

Y es que, en efecto, ya varios equipos lucen totalmente desahuciados en la carrera por un billete a los playoffs, por lo que sus jugadores se centran en este momento en culminar de buena manera la campaña, especialmente aquellos que tendrán que definir pronto su futuro en la agencia libre.

Precisamente, en este esentido, Major League Baseball publicó un artículo en el que resaltan al futuro agente libre más importante de cada uno de los 30 equipos. Entre este listado, tres venezolanos resaltan como piezas sumamente valiosas e importantes, que generan interés en múltiples equipos.

Criollos valiosos para la agencia libre

El primer nombre que aparece en la lista, y seguramente el más valioso de todos, es el de Luis Arráez. El segunda base de los Phillies de Filadelfia ha tenido tal vez el mejor año de su carrera, ya que a su gran ofensiva de siempre, le ha sumado también un fenomenal nivel defensivo, por lo que no sería descabellado que firme un contrato multianual.

Otro nombre que sale a la luz es el de Gleyber Torres. El infielder caraqueño ha tenido un año complicado por las lesiones, pero productivo cuando ha podido jugar. Su nombre sonó para ser cambiado de cara al final de la ventana, pero finalmente será agente libre, y sin duda levantará interés.

Finalmente, Eugenio Suárez también parece encaminado a definir su futuro en la agencia libre. El criollo no ha tenido un buen año, por lo que no parece que su opción mutua para extender un año más el contrato vaya a ser ejercida. Ante esta situación, será una pieza a tener en cuenta en caso de que quede libre.