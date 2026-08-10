MLB: Wilyer Abreu se alzó como el mejor de la Liga Americana

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El jardinero venezolano Wilyer Abreu atraviesa un momento excepcional con los Medas Rojas de Boston. La Grandes Ligas confirmaron este reconocimiento tras un lapso de siete días dominado de principio a fin por el bateador zurdo, quien consolida su estatus como una de las piezas ofensivas más consistentes del circuito.

Durante el período evaluado, el guardabosque registró un promedio de bateo de .438. Su aporte ofensivo incluyó tres cuadrangulares, nueve carreras impulsadas y un OPS de 1.584, cifras que impulsaron de manera determinante las victorias del conjunto bostoniano.

Este galardón representa su segunda distinción como Jugador de la Semana en el joven circuito en el último mes, hito que refleja la constancia alcanzada por el pelotero zurdo en la presente campaña.

En la presente contienda suma 20 cuadrangulares, 62 carreras remolcadas, 7 bases robadas y una línea ofensiva de .256 de promedio, .331 de porcentaje de embasado, .461 de slugging y un OPS total de .792.

Indicadores avanzados de impacto

El rendimiento del zuliano no depende del azar, ya que sus métricas avanzadas registran un wRC+ de 114 (14 por ciento por encima del promedio del circuito), un porcentaje de barriles del 12.9%, una tasa de batazos contundentes del 43.4% y un slugging esperado de .486, cifras que confirman la fuerza y consistencia del contacto realizado por el venezolano.