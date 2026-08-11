MLB: Dave Roberts hace esta exigencia tras colapso ofensivo de los Dodgers

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El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, no ocultó su profunda frustración ante la prensa. El estratega ofreció una evaluación sumamente crítica y contundente sobre el gris presente de su equipo. La novena californiana atraviesa una crisis severa, habiendo perdido ocho de sus últimos nueve compromisos.

"Estuve pensando en ello ayer en el avión; ahora mismo somos un equipo comodín", confesó el lunes. Según reportes del periodista Jack Harris, Roberts dejó claro que necesitan encender los motores de inmediato.

Falta de actitud en el plato

El experimentado mánager atribuyó esta alarmante mala racha a una evidente falta de concentración y urgencia. Además, señaló directamente el bajo rendimiento de sus bateadores como el principal culpable de esta caída.

"Nunca es agradable ser víctima de acoso", expresó Roberts visiblemente molesto por la situación en el diamante.

Destacó que los lanzadores rivales los están atacando constantemente con rectas, más que a ningún otro equipo. Para el timonel angelino, ser dominados de esta manera tan evidente y predecible es algo completamente inaceptable.

El dramático declive ofensivo

Aunque los Dodgers ocupan el cuarto lugar general en carreras anotadas, la realidad actual es muy diferente. Si analizamos los últimos 30 días de competencia, el equipo ha caído drásticamente hasta el puesto 23 en ofensiva. Este apagón con el madero ha encendido las alarmas en una franquicia construida para pelear por el campeonato.

Ante este escenario, Roberts exige resultados inmediatos y cree que todo se resume al nivel de esfuerzo. "Todos lo intentamos, pero creo que el esfuerzo aún se puede mejorar y enfocar mejor", sentenció el dirigente.

Una advertencia a tiempo

A pesar del duro mensaje público, el mánager confía en la calidad de su plantilla para revertir el mal momento. "Creo que es solo un buen recordatorio. Hay mucho tiempo y seguimos siendo muy buenos", aseguró con firmeza. Sin embargo, fue enfático al advertir que deben empezar a jugar de acuerdo a su etiqueta de favoritos. Los angelinos llegaron al duelo del lunes contra los Reales de Kansas City con muchísima presión encima. Actualmente se ubican apenas terceros en la reñida lucha por los puestos de playoffs en la Liga Nacional.