MLB: Luis Arráez pierde el liderato de bateo tras un preocupante bajón ofensivo

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Luis Arráez atraviesa un pequeño bache ofensivo justo cuando la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional comienza a tomar mayor interés. El venezolano, quien ahora forma parte de los Phillies de Filadelfia, no ha podido mantener el ritmo que mostró durante buena parte de la temporada.

Arráez sigue en blanco y cede la cima

En sus últimas dos presentaciones, la Regadera se fue de 11-0, esto luego de terminar de 6-0 el domingo frente a los Azulejos de Toronto; y de 5-0 este lunes ante los Cardenales de San Luis. El slump hizo que su promedio descendiera hasta .316.

Dicho bajón fue suficiente para que perdiera el liderato de bateo de la Liga Nacional. Y es que ahora Otto López aparece en la cima con .318, y eso que el dominicano ni siquiera tuvo acción en la jornada de este lunes.

La sequía actual de Luis Arráez todavía es corta dentro del contexto de una temporada de seis meses, pero llega en un momento importante de la carrera por el campeonato de bateo. El criollo tendrá que hacer algunos ajustes para recuperar su ritmo ofensivo si pretende volver a la cima y luchar por otro título de bateo en la MLB.