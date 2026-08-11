Alex González revela la espinita que le quedó de su carrera en MLB

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La carrera de Alex González en MLB estuvo marcada por la consistencia defensiva y una extensa permanencia en una de las posiciones más exigentes del beisbol. Entre 1998 y 2014, el venezolano defendió el campocorto para siete organizaciones y se consolidó como uno de los torpederos criollos de mayor trayectoria.

Durante una entrevista en el programa Más Allá del Marcador, el oriundo de Cagua repasó distintos momentos de su carrera y reconoció que, pese a sentirse orgulloso de lo conseguido, hubo un reconocimiento que siempre quiso sumar a su palmarés.

Alex y la espinita del Guante de Oro

El excampocorto venezolano admitió que se retiró con la sensación de haber dejado pendiente el Guante de Oro, un premio por el que trabajó durante buena parte de su trayectoria en Grandes Ligas y que estuvo cerca de conseguir en varias oportunidades.

“Al sol de hoy estoy orgulloso con lo que hice. Sí me retiré con una espinita de no ganar un Guante de Oro. No me frustró tanto, pero sí quedó esa espinita porque yo trabajé duro para eso y tuve muchos años ahí metido. Me siento orgulloso de que siempre el nombre mío y el de Venezuela estaban ahí”, expresó.

Sus números ayudan a entender por qué estuvo durante tantos años en la conversación defensiva. Alex disputó 1.548 juegos como campocorto en MLB, cometió 193 errores y terminó con un porcentaje de fildeo de .971 en esa posición.

Aunque el Guante de Oro nunca llegó, el venezolano construyó una carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas, con una importante cantidad de partidos defendiendo una posición que exige precisión y regularidad.

Así, aquel premio que nunca obtuvo permanece como una deuda personal dentro de una trayectoria que Alex González, ya retirado, valora con orgullo y que lo mantiene como uno de los nombres venezolanos destacados en el campocorto de MLB.