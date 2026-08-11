Troy Melton destruye marcas históricas y reclama el frente de la rotación de Detroit

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En una era dominada por la potencia del pitcheo abridor y los exigentes ajustes de la analítica moderna, el derecho de los Tigres de Detroit, Troy Melton, está escribiendo una página dorada en la historia de las Grandes Ligas.

Con apenas 25 años de edad y una efectividad de carrera de 1.93 a lo largo de 125.2 episodios lanzados, el diestro ostenta un hito sin precedentes en la era moderna del béisbol (desde 1920): es el único serpentinero en superar el filtro de los 29 partidos iniciales de su carrera con un PCL inferior a 2.00 (con un mínimo de 75 entradas de trabajo).

Un salto de nivel en la temporada 2026

Tras debutar a mediados de 2025 y tener una participación valiosa tanto en el rol de relevo como en la rotación (incluyendo aperturas en la postemporada), Melton ha consolidado su repertorio en la campaña 2026. Los números acumulados en el inicio de su trayectoria marcan un registro general de 10 victorias por solo 3 derrotas, acumulando 105 ponches en 125.2 entradas de labor y un formidable WHIP de 0.94.

Su rendimiento durante la zafra 2026 refleja un nivel aún superior: en 13 aperturas disputadas, ostenta un foja de 7 triunfos y una sola derrota, con una diminuta efectividad de 1.46 a lo largo de 80.0 episodios lanzados, periodo en el que suma 69 abanicados y ha reducido su WHIP a un brillante 0.90.

La mezcla de pitcheo tras el dominio

El desarrollo de Melton se sustenta en una agresiva combinación de lanzamientos que ha desarticulado a las ofensivas rivales. Su recta de cuatro costuras sobrepasa de manera constante las 96 mph, acoplada con un cortador (cutter) letal a 92 mph que genera una alta tasa de batazos por el suelo. Asimismo, su slider con profundidad extendida y un sinker de alta velocidad le han permitido sostener un WHIP de élite en la presente zafra.

Con estos números históricos y una consistencia que no se veía en un arranque de carrera desde hace más de un siglo, el egresado de San Diego State demuestra estar completamente listo para asumir galones estelares y liderar la rotación de Detroit en el tramo decisivo de la temporada.