MLB: Medias Rojas y Azulejos protagonizaron el blooper de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston y Azulejos de Toronto protagonizaron uno de los errores más insólitos de Grandes Ligas. Una situación que será recordada porque fallaron todos, desde la pizarra del marcador; hasta los peloteros por no estar 100% concentrados en el juego.

En la parte alta del 7mo episodio con la pizarra marcando dos outs por error: había hombre en tercera y en primera, Rafaela conectó elevado de out. Creyendo que la entrada había finalizado, los corredores iniciaron su carrera hacia las bases sin la precaución reglamentaria, propiciando un doble play.

Pese al tercer out en la primera base, el corredor de la antesala ya había pisado el plato antes de que se ejecutara dicha jugada. Al tratarse de una jugada de apreciación cronológica y no de un out forzado, la anotación cobraba validez legal a menos que los defensores realizaran una apelación.

La confusión mental se adueño del terreno cuando los jugadores abandonaron el cuadro interior sin percatarse de la situación reglamentaria. Al cruzar las líneas de foul, los canadienses perdieron de forma definitiva el derecho a apelar, regalando una carrera insólita producto de una pifia tecnológica y un descuido imperdonable.

Red Sox y un bullpen para ganar la Serie Mundial

Medias Rojas de Boston están practicando uno de los mejores juegos de beisbol en años en Grandes Ligas. Solo hace falta ver su marca de 32-8 en sus últimos 40 juegos para entender que tienen algo especial. Ese algo, es un bullpen que trabaja como reloj suizo y apunta al campeonato.

Red Sox no solo es un equipo inspirado ofensivamente con: Willson Contreras, Wilyer Abreu, Ceddanne Rafaela. También es la consistencia y el control de un bullpen que no se asusta antes las adversidades. Uno de los líderes de ese departamento es el dominicano Brayan Bello.

Bello que tuvo un año complicado, pasó de 1-6 (10.35 ERA) como abridor a un 3-0 (0.61 ERA) como relevista en 2026. Esto es solo un ejemplo del trabajo del bullpen de Boston; que dicho sea de paso, está dejando una huella profunda en Liga Americana que aterra a la Nacional.

Números del bullpen de Boston en 2026

- 114 J, 20-18, 2.89 ERA, 33-43 JS, 429.1 EL, 356 H, 138 CL, 42 HR, 138 BB, 413 SO, 1.15 WHIP.

Con estos números Red Sox es simplemente el #1 en: ERA, CL y WHIP. Además de ser top 5 en: BB, HR. Esto solo indica que son un equipo letal cada vez que le toca trabajar al bullpen que dicho sea de paso ha trabajado en ocasiones con horas extras durante toda la temporada.

Por otra parte, trabajando desde la 7ma entrada en adelante, estos muchachos se transforman:

- 114 J, 2.82 ERA, 332.1 EL, 261 H, 104 CL, 33 HR, 106 BB, 323 SO, 1.10 WHIP.

Gracias a este desempeño, el equipo sueña con alcanzar la postemporada y ganarse un lugar en la Serie Mundial. Además de eso de ser #1 del 7mo en adelante en: ERA, CL, BB y WHIP. Boston no solo tiene grandes marcas, también tiene lo necesario para volver al campeonato.