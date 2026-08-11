Dylan Cease reescribe los libros de historia con una combinación inédita de ponches y descontrol

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En la historia de las Grandes Ligas (desde 1920), pocos lanzadores han logrado dominar a los bateadores contrarios con tanto éxito mientras conviven con un volumen elevado de bases por bolas concedidas. Dylan Cease, sin embargo, ha hecho de este perfil una marca registrada de efectividad absoluta.

Entre todos los serpentineros que han clasificado al título de efectividad en una campaña permitiendo 3.50 o más boletos por cada 9 entradas (BB/9), el diestro encabeza la lista histórica de todos los tiempos con la mayor relación de ponches emitidos por cada pasaporte concedido (K/BB).

Líderes históricos de K/BB con 3.50+ BB/9 en una temporada (Era Moderna)

Dylan Cease (2026): 3.54 K/BB (3.70 BB/9) Dylan Cease (2021): 3.32 K/BB (3.69 BB/9) Nolan Ryan (1987): 3.10 K/BB (3.70 BB/9)

El arte de dominar a través del "potencia y descontrol"

La hazaña de Cease destaca por superar el precedente sentado en 1987 por Nolan Ryan, considerado el arquetipo histórico del lanzador de poder con tendencias al descontrol. Mientas que Ryan registró un ratio de 3.10 K/BB con 3.70 boletos por cada nueve episodios en aquella mítica zafra con los Astros de Houston, Cease ha logrado elevar esa barra en dos campañas distintas:

Superación personal y consistencia: En 2021, vistiendo la camiseta de los Medias Blancas de Chicago, Cease ya había establecido la marca con 3.32 ponches por transferencia. En la presente contienda de 2026, el diestro volvió a batir su propio récord al alcanzar una proporción de 3.54 K/BB .

En 2021, vistiendo la camiseta de los Medias Blancas de Chicago, Cease ya había establecido la marca con 3.32 ponches por transferencia. En la presente contienda de 2026, el diestro volvió a batir su propio récord al alcanzar una proporción de . Tasa de abanico de élite: La clave de esta estadística radica en su capacidad para compensar el descontrol de la zona con una tasa de ponches descomunal. Pese a ceder 3.70 pasaportes por cada 9 entradas, su volumen de ponches roza los 13 abanicados por cada nueve episodios, lo que neutraliza el daño de los corredores embasados.

Cease consolida así una de las identidades más singulares para un abridor en la historia de Las Mayores: un especialista del abanico capaz de dominar a los mejores bates del circuito incluso cuando concede ventajas en los pasaportes.