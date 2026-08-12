MLB: Wilyer Abreu roza su marca personal de cuadrangulares

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El jardinero venezolano de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, continúa consolidando su mejor momento ofensivo en las Grandes Ligas. En el más reciente enfrentamiento de su equipo frente a los Azulejos de Toronto, el zuliano sacó a relucir su poder al conectar su cuadrangular número 21 de la temporada.

A pesar de la caída de la divisa de Boston en suelo canadiense, la actuación del patrullero criollo volvió a destacar dentro del compromiso, siendo el bate más caliente del equipo durante la segunda mitad del calendario.

Un batazo oportuno ante el pitcheo de Toronto

La batazo de cuatro esquinas llegó en la parte alta de la cuarta entrada, en un turno al bate clave ante los envíos del abridor diestro Dylan Cease. Abreu capitalizó un slider a 88 millas por hora que se quedó en la zona de contacto, impactando la bola con contundencia para proyectarla a una velocidad de salida de 96 millas por hora.

La pelota viajó con un ángulo de elevación de 32 grados hasta superar la cerca del jardín derecho en el Rogers Centre, alcanzando una distancia calculada en 370 pies.

Ritmo arrollador tras el Juego de Estrellas

El rendimiento del toletero zuliano ha mostrado un incremento notable tras la pausa de mitad de temporada. Con este batazo en Toronto, Abreu alcanzó los 10 jonrones conectados únicamente en la etapa posterior al Juego de Estrellas.

Con sus 21 vuelacercas en la presente campaña, Abreu se coloca a tan solo un batazo de cuatro esquinas de igualar su registro máximo en las Grandes Ligas, el cual estableció durante la zafra de 2025.