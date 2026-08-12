Francisco Álvarez atrapa a otro corredor en intento de robo: se acerca a su tope personal en la MLB

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Desde hace varias temporadas atrás que los receptores venezolanos se han adueñado, en cierta forma, de la MLB. Entre tantos nombres resalta el de Francisco Álvarez, quien se ha consolidado con los Mets de Nueva York gracias a sus excelentes actuaciones detrás del plato.

Y es que en la jornada de este martes, frente a los Bravos de Atlanta, demostró una vez más que su brazo está más potente que nunca, ya que capturó a un corredor en intento de robo con un tiro preciso.

Esto sucedió en la segunda entrada sin outs. Michael Harris II quiso sacar provecho de su velocidad, pero al final fue puesto out gracias a una gran combinación entre el venezolano y Francisco Lindor.

¿Cuál es el tope personal de Francisco Álvarez?

Con esta nueva víctima, ahora Francisco Álvarez cuenta con 10 corredores atrapados en intento de robo durante la presente temporada. De hecho, pudiéramos decir que esa cifra sería más alta de no ser por los días que perdió en la lista de lesionados a mediados de mayo.

De mantener este buen ritmo será cuestión de tiempo para que el guatireño iguale, e incluso supere, su tope personal. En la temporada 2023 capturó un total de 15 corredores, mientras que en las dos siguientes zafras quedó en 14 cada uno.