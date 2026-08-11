MLB: El curioso récord que podría alcanzar Willson Contreras en Boston esta campaña

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras está viviendo una temporada en la que está encaminado a registrar los mejores números de su carrera en la mayoría de los apartados ofensivos, pero también ha recibido un poco más de pelotazos de la cuenta y podría alcanzar un inusual récord que no se consigue desde hace 40 años.

El slugger venezolano (23) está a un solo bambinazo de igualar su tope personal (24) en un campeonato, logrando batazos de mucha importancia para la organización de los Medias Rojas de Boston en su primera zafra con ese uniforme, y la pasión que transmite dentro del terreno, aparentemente, no le cae muy bien a los rivales.

Willson Contreras está recibiendo muchos pelotazos y podría igualar un récord en Boston

Un claro ejemplo de ello es el desafío reciente contra los Atléticos de Oakland, donde el primera base venezolano recibió un par de pelotazos, para un total de 21 en lo que va de 2026, una marca que lo pone como la segunda víctima favorita de los lanzadores rivales, por detrás de Iván Herrera (25).

De hecho, los pelotazos están llegando a cifras históricas, debido a que con esos 21 hit by pitch, Contreras está a solamente tres pelotazos más de empatar los 24 que recibió Don Baylor en 1987, segunda marca histórica en ese sentido en la franquicia de los Medias Rojas.

Por su parte, el líder en pelotazos recibidos en un campeonato en Boston es igualmente Don Baylor, quien toleró 35 golpes con la pelota mientras bateaba en 35 ocasiones durante el torneo de 1986, siendo este el mayor registro de todos los tiempos.

Peloteros con más pelotazos recibidos en una zafra