LVBP: Este podría ser el posible lineup de los Tigres de Aragua

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La gerencia de los Tigres de Aragua trabaja en la estructuración de su roster para afrontar la próxima campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Con la intención de competir desde el primer día de la ronda regular, la gerencia felina proyecta una alineación ofensiva que combina velocidad en las bases, contacto constante y capacidad de remolcar carreras en los turnos de mayor exigencia.

Los bengalíes acumulan una seguidilla de más de 10 años sin un título. Y el año pasado, fue la primera vez desde que se implementó el juego del “Wild Card” que los Tigres se quedan fuera del Round Robin.

Velocidad y contacto en la parte alta del orden

El inicio del orden al bate muestra una clara apuesta por el dinamismo. Lorenzo Cedrola perfila como el jardinero derecho y primer bate del equipo. Su habilidad para embasarse y cubrir terreno resulta clave para habilitar las opciones de anotación tempranas.

Como segundo en la alineación aparece José Peraza en la segunda base. El experimentado infielder aporta contacto con el madero y solvencia defensiva en la línea central. El tercio inicial del orden se completa con Gorkys Hernández en el jardín central, quien aporta recorrido en el circuito local y capacidad defensiva en las praderas.

El orden al bate proyectado para el inicio de la contienda se estructura de la siguiente manera: