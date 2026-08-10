LVBP: Franklin Arias le lanza un enorme guiño al Magallanes para la temporada 2026-2027

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Franklin Arias continúa concentrado en su desarrollo dentro de la organización de las Medias Rojas de Boston, mientras en Venezuela crece la expectativa por conocer si podrá uniformarse con Navegantes del Magallanes en la próxima temporada de la LVBP.

El infielder de 20 años, considerado el prospecto número 1 de las Medias Rojas, habló sobre distintos aspectos de su presente durante una entrevista concedida al programa radial Beisbol Center, entre ellos sus conversaciones con la organización turca.

Arias mantiene abierta la puerta para jugar con Magallanes

Arias confirmó que ya ha tenido contactos con Navegantes del Magallanes y reconoció su deseo de jugar en Venezuela, aunque dejó claro que todavía tiene compromisos por cumplir en Estados Unidos.

“He hablado con ellos (Magallanes). Todavía queda temporada aquí. Me gustaría jugar en Venezuela, pero mi mente todavía está aquí”, comentó el joven durante la entrevista.

El venezolano también habló sobre la importancia de mantener la concentración en el terreno, especialmente en una etapa de su carrera donde las expectativas alrededor de su desarrollo son cada vez mayores. Su familia, según explicó, ha sido fundamental para mantener esa perspectiva.

“Mi familia me dice que no me enfoque en lo que pasa fuera del terreno, que juegue como cuando era pequeño, disfrutando sin importar el resultado”, señaló.

Arias también destacó la presencia de figuras venezolanas que hicieron historia al conquistar el Clásico Mundial de Beisbol, varios de ellos actualmente vinculados a las Medias Rojas.

“Saber que varios peloteros que formaron parte de esa gran historia (campeonato del Clásico Mundial) están aquí es algo bien lindo. Y gracias a Dios que los tenemos en Boston”, expresó.

Por ahora, Franklin Arias mantiene su prioridad en Boston, pero sus palabras dejan claro que la posibilidad de verlo con el uniforme de Magallanes en la LVBP permanece sobre la mesa.