LVBP: Jadher Areinamo y la explosión ofensiva que ilusionó a Tiburones: ¿Jugará en la 2026-2027?

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La temporada 2025-2026 de la LVBP tuvo en Jadher Areinamo a una de sus grandes revelaciones ofensivas. El infielder de Tiburones de La Guaira aprovechó su primera experiencia prolongada en el circuito para convertirse rápidamente en uno de los bateadores más productivos del torneo.

Su actuación fue suficiente para dejar una marca importante en la organización litoralense y llamar nuevamente la atención sobre su proyección dentro del beisbol profesional.

Areinamo arrasó en solo 36 juegos con Tiburones

En apenas 36 encuentros, Areinamo bateó para .364 de promedio, conectó 13 jonrones y remolcó 43 carreras, cifras que lo colocaron entre los principales productores del campeonato. Además, terminó como líder del circuito en slugging (.692) y en OPS (1.112) y fue reconocido como Novato del Año, premio que obtuvo con 59 de los 60 votos al primer lugar.

Su línea ofensiva completa explica el impacto que tuvo en tan poco tiempo:

Números de Jadher Areinamo en la temporada 2025-2026 de la LVBP

36 juegos

143 turnos al bate

52 hits

6 dobles

1 triple

13 jonrones

43 carreras impulsadas

34 carreras anotadas

5 bases robadas

.364 AVG

.420 OBP

.692 SLG

1.112 OPS

La producción tuvo todavía más valor por la cantidad de partidos disputados. Y es que Areinamo no vio acción durante el último mes de la campaña por decisión de los Rays de Tampa Bay, su organización en Estados Unidos, pero aun así terminó entre los líderes ofensivos de la LVBP.

¿Regresará para la 2026-2027?

Ahora, el escenario es diferente. Areinamo se encuentra en Doble-A con los Montgomery Biscuits, sucursal de Tampa Bay, donde continúa su desarrollo después de aquella explosión con los escualos. Sin embargo, hay que mencionar que no ve acción desde el 25 de julio debido a una lesión.

De cara a la temporada 2026-2027, su posible regreso será uno de los temas de mayor prioridad para los Tiburones de La Guaira. La organización litoralense mantiene el deseo de volver a contar con el joven infielder, mientras que al propio Areinamo también le encantaría continuar su experiencia en la LVBP cuando sus compromisos en Estados Unidos se lo permitan.

Todavía no existe una confirmación sobre su participación, por lo que cualquier decisión dependerá de los planes que establezcan los Rays de Tampa Bay para el cierre de la temporada y de las condiciones que rodeen su eventual incorporación al torneo venezolano.