LVBP: Esta figura repite en el staff técnico de los Tiburones de La Guaira

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Francisco Rodríguez seguirá en la estructura técnica de Tiburones de La Guaira para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización del Litoral confirmó la continuidad de quien fuera uno de los cerradores más dominantes en las Grandes Ligas, asegurando estabilidad en el cuerpo de entrenadores que buscará el campeonato en la próxima zafra.

La información, adelantada por Tiburones Report y confirmada por fuentes vinculadas al equipo, ratifica la apuesta de la gerencia por la experiencia del expitcher. Rodríguez asumió la responsabilidad de dirigir el grupo de lanzadores durante el curso pasado y mantendrá sus funciones para dar secuencia al trabajo iniciado con los brazos del conjunto salado.

Un staff técnico de experiencia para la temporada 2026-2027

El cuerpo técnico escualo sumará piezas estratégicas para acompañar la labor de Rodríguez en el montículo. La presencia del excerrador se complementará con la llegada de Rigo Beltrán, quien se incorporará como asistente del coach de pitcheo. Esta duplas trabajará de forma directa en el desarrollo y la gestión del plan de juego para los abridores y el relevo.

Ambos instructores formarán parte del grupo de trabajo que liderará Fernando Tatis Sr., designado como manager del equipo. La integración de estos nombres busca conformar un grupo con recorrido internacional capaz de optimizar el rendimiento del personal de pitcheo en una liga de corta duración y alta exigencia.

La trayectoria de Francisco Rodríguez como jugador aporta un valor directo en el manejo del cuerpo de relevistas. Poseedor del récord de más juegos salvados en una sola temporada en las Mayores con 62 rescates, su perfil ofrece conocimiento práctico sobre situaciones de alta presión en las entradas finales de cada encuentro.

Durante su primera etapa como coach del equipo, Rodríguez enfocado su trabajo en la preparación mental y la ejecución de pitcheos en conteos desfavorables. Para el nuevo campeonato, la prioridad de la unidad técnica será disminuir el promedio de carreras limpias permitidas y mejorar la efectividad del relevo intermedio, un aspecto determinante en la estructura del beisbol venezolano.