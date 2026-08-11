Oswaldo Guillén le cierra la puerta a la LVBP: “No voy a dirigir más en Venezuela”

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La figura de Oswaldo Guillén sigue ligada a algunos de los capítulos más importantes del beisbol venezolano durante las últimas temporadas. Sin embargo, el experimentado manager parece haber tomado una decisión definitiva sobre su futuro en la LVBP.

Durante una entrevista en el podcast El Infield, Ozzie fue consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir en Venezuela y su respuesta no dejó espacio para interpretaciones.

Guillén rechazó una oferta del Zulia

El estratega venezolano confirmó que Águilas del Zulia se comunicó con él pensando en la temporada 2026-2027, pero decidió rechazar el acercamiento porque ya tiene clara su posición respecto a volver a ocupar un cargo de manager en la LVBP.

“Las Águilas del Zulia me llamaron y fui honesto con ellos, les dije que no iba a dirigir más en Venezuela y que gracias por la oportunidad”, contó Guillén durante la entrevista.

La decisión llega después de una etapa marcada por experiencias intensas al frente de Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua. Justamente, ambas organizaciones optaron por no continuar con sus servicios y cortaron relaciones por la puerta de atrás.

“Me han roto el corazón sin necesidad”

Oswaldo Guillén explicó que su decisión no responde a una falta de interés por el beisbol venezolano, sino a las experiencias recientes que ha vivido durante su carrera como manager en el país.

“Me han roto el corazón sin necesidad. Y no voy a decir que yo a la LVBP le he dado prestigio. No quiero que esas circunstancias me hieran. Me dolió más la salida de La Guaira que la de Aragua”, manifestó.

Con estas palabras, Ozzie deja prácticamente cerrada la posibilidad de verlo nuevamente como manager en la LVBP, al menos bajo sus propias condiciones actuales.