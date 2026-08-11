LVBP| Oswaldo Guillén dispara contra Tiburones: “No les tengo respeto que es peor”

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La relación entre Oswaldo Guillén y los Tiburones de La Guaira quedó marcada por un episodio que todavía genera comentarios. El manager fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la franquicia, pero su salida después de conquistar el campeonato de la LVBP y la Serie del Caribe terminó provocando una ruptura con la directiva.

En una entrevista para el podcast El Infield, Ozzie volvió sobre aquel momento y dejó claro que todavía tiene cuestionamientos sobre la manera en que se produjo su salida.

Guillén no se guardó nada

El dirigente venezolano aseguró que nunca recibió una explicación clara sobre las razones que llevaron a Tiburones a despedirlo. Sin embargo, explicó que lo que realmente le molestó fue la forma en que recibió la noticia, porque previamente había sido contactado por quien sería su sucesor.

“El por qué (de la salida) no lo sé, porque no me lo dijeron. No me dolió que me hayan botado, me dolió que el manager que venía después de mí me llamó para preguntarme un par de cosas de Tiburones, y luego me llamó la gente de Tiburones (para darle la noticia). Les tengo un odio (a la directiva) por no ser responsables, por no dar la cara”, expresó Guillén.

Ozzie también recordó que sus propios jugadores tuvieron un papel importante para que regresara a la organización. Según relató, fueron ellos quienes defendieron su continuidad después de la ruptura inicial.

“Los Tiburones me botaron y mis peloteros, que amo, adoro y respeto, pelearon por mí. Regresé por ellos”, afirmó.

Por su parte, Guillén también mencionó a Luis Sojo, quien en aquel entonces ejercía como gerente deportivo de la organización. Durante aquel período lleno de diferencias, aclaró que no considera que el también exgrandeliga haya sido el responsable directo de su salida.

“Hasta este momento no sé por qué Luis Sojo cree que soy enemigo de él. Él era un intermediario y lo respeto”, señaló.

“No les tengo respeto que es peor”

La frase más contundente llegó cuando Oswaldo Guillén diferenció entre sentir odio hacia los Tiburones de La Guaira y haber perdido el respeto por quienes dirigen la organización. El venezolano fue tajante al explicar cómo observa actualmente aquella relación.

“La gente cree que le tengo odio a los Tiburones, y no a los Tiburones en sí. No les tengo respeto que es peor. Yo prefiero odiar a una persona que no respetarla”, sentenció.

De esta manera, Guillén dejó claro que su molestia no está dirigida contra la franquicia ni contra los jugadores, sino contra la manera en que la directiva manejó su salida de una organización con la que consiguió los títulos más importantes de su carrera como manager en Venezuela.