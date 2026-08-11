HOF: ¿Cuáles son los venezolanos que debutan en la papeleta 2027?

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La Asociación de Escritores de Beisbol de Norteamérica reveló la papeleta oficial para las votaciones al Salón de la Fama de Cooperstown del año 2026. En este proceso no figura ningún venezolano entre los peloteros que debutan en la lista de elegibles. La representación de Venezuela queda conformada exclusivamente por cuatro jugadores que se mantienen en carrera desde años anteriores: Félix Hernández, Bob Abreu, Omar Vizquel y Francisco Rodríguez.

Para el proceso de este año, la nómina de la BBWAA incluyó a doce exjugadores de Grandes Ligas en su primer año de elegibilidad. Nombres como Cole Hamels, Ryan Braun, Edwin Encarnación, Matt Kemp y Hunter Pence ingresaron por primera vez a la consulta de los periodistas votantes. Sin embargo, la pelota venezolana no sumó ningún nuevo exponente en esta edición.

El antecedente más reciente de un pelotero nacional ingresando por primera vez a las papeletas fue el del lanzador Félix Hernández en el ciclo anterior. La ausencia de nuevos integrantes en 2026 responde a los tiempos reglamentarios de retiro exigidos por las Grandes Ligas, que establecen una espera mínima de cinco años de inactividad antes de optar al templo de los inmortales.

Los venezolanos se mantienen

Aunque la delegación nacional no sumó caras nuevas, los cuatro criollos continúan en la lucha por alcanzar el 75 por ciento de los votos necesarios para obtener una placa en Cooperstown. Todos superaron holgadamente la barrera del 5 por ciento requerida para conservar la elegibilidad de cara a las próximas elecciones.

El abridor carabobeño Félix Hernández encabeza la delegación venezolana. En su segundo año de permanencia en la boleta, el ganador del premio Cy Young en la temporada 2010 protagonizó un importante salto en la preferencia de los electores. Tras obtener un 20.6% en su año de estreno, Hernández subió al 46.1% de los respaldos. Sus 169 victorias, 2.524 ponches y el juego perfecto lanzado en 2012 ante los Marineros de Seattle sostienen su argumento entre los periodistas.

El jardinero Bob Abreu transita su séptimo año de elegibilidad. Conocido por su consistente capacidad para embasarse y su combinación de poder con velocidad, Abreu alcanzó el 30.8% de la votación. El guardabosques registró un incremento sobre el 19.5% obtenido en el proceso anterior. Al capitalino le restan tres oportunidades adicionales en el proceso regular para acercarse a la marca de exaltación.

El campocorto Omar Vizquel afronta la etapa final de su permanencia en el listado. Ganador de 11 Guantes de Oro en la posición de torpedero, Vizquel alcanzó el 18.4% de los apoyos en su noveno año, quedándole una única oportunidad en la papeleta regular para 2027. Por su parte, el cerrador Francisco Rodríguez registró un 11.8% de respaldo en su cuarto año. El lanzador ostenta 437 salvamentos en Grandes Ligas, la cuarta cifra más alta de todos los tiempos en la historia de la MLB.

La competencia de cara al 2027

Entre los venezolanos elegibles que cumplen con el requisito de al menos diez temporadas en la MLB destacan tres nombres principales:

Pablo Sandoval

Asdrúbal Cabrera

Wilson Ramos

Estos nuevos nombres se sumarán en 2027 a Félix Hernández, Francisco Rodríguez, Bob Abreu y Omar Vizquel, quienes continúan en la votación.