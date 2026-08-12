MLB: Eugenio Suárez se acerca a tres grandes cifras personales con este cuadrangular

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Eugenio Suárez continúa encendido por estos días y ya conectó su tercer vuelacercas del mes de agosto. Esta vez sucedió durante el careo entre Rojos de Cincinnati y Medias Blancas de Chicago en el Rate Field.

Con los de casa dominando la pizarra por 4 a 0, Geno decidió romper el blanqueo a la altura del quinto inning con un enorme swing. Si bien el abridor Sean Burke le lanzó una recta alta y fuera de la zona de strike, el criollo le dio con todo para desaparecerla entre los jardines izquierdo y central.

Se trató del jonrón 17 de la temporada para Eugenio Suárez, el cual tuvo un recorrido de 401 pies y una velocidad de salida de 103.5 mph. Vale mencionar que dicha cifra es la tercera más alta del equipo en lo que va de la campaña.

Geno, al acecho de tres grandes cifras

En lo que respecta a sus números de por vida en la MLB, Eugenio Suárez alcanzó los 342 cuadrangulares para dar otro gigantesco paso hacia los 350.

Asimismo, en el apartado de carreras impulsadas se encuentra cada vez más cerca de las 1.000, pues sumó la número 993; mientras que en el de hits será cuestión de poco tiempo para que llegue a los 1.500 (cuenta con 1.498).